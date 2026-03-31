大分市都町で半世紀以上続く老舗の「日本料理ほり川」が経営者の高齢化などに伴い、食肉卸の「まるひでグループ」へ事業承継することが決まりました。 【写真を見る】大分市都町の老舗「日本料理ほり川」が事業承継食肉卸「まるひでグループ」へ譲渡 31日は、「日本料理ほり川」のメインバンクである大分信用金庫本店で、「まるひでグループ」との事業譲渡契約が交わされました。 「日本料理ほり川」は1963