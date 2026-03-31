大分県内在住の人気画家・北村直登さんが手がけたラッピングバスが杉乃井ホテルに登場し、別府観光のワクワク感を表現しています。 【写真を見る】杉乃井ホテルのラッピングバスお披露目画家・北村直登さんが制作大分 別府市の杉乃井ホテルは、地域の魅力を発信するプロジェクトの一環として、県内在住の画家・北村直登さんとコラボしたラッピングバスを制作し、お披露目会を開きました。 バスには北村さんの作品の代表的な