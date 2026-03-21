カブス鈴木誠也外野手（３１）がＷＢＣ出場中に不運なアクシデントに見舞われ、２６日（日本時間２７日）の開幕戦出場はかなわないとの見方が広がっている。鈴木はマイアミでの準々決勝（１４日＝同１５日）で二盗を狙い、ヘッドスライディングをした際に右ヒザを負傷。無念の途中交代となり、カブスに戻った後に精密検査を受け、後十字靱帯の損傷と診断された。程度は軽度とされているが、開幕を控えた中での故障は痛手だ。