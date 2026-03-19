旬の食材を使って、手軽においしいひと皿がつくれたらうれしいですよね。パスタひとつさえあれば、忙しい日でも、季節の味を気軽に楽しむことができますよ。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、新タマネギとアサリでつくる、うま味たっぷりのボンゴレレシピを教えてもらいました。旬の甘みとアサリのだしが重なり合った、満足感のあるパスタです。ぜひ試してみてください！春のうま味たっぷり！アサリと新タマネギの春パスタ今回