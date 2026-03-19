旬の食材を使って、手軽においしいひと皿がつくれたらうれしいですよね。パスタひとつさえあれば、忙しい日でも、季節の味を気軽に楽しむことができますよ。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、新タマネギとアサリでつくる、うま味たっぷりのボンゴレレシピを教えてもらいました。旬の甘みとアサリのだしが重なり合った、満足感のあるパスタです。ぜひ試してみてください！

春のうま味たっぷり！アサリと新タマネギの春パスタ

今回は、アサリのうま味と新タマネギの甘みが溶け合う「新タマネギのボンゴレ」を紹介します。新タマネギは炒めすぎず、軽く透き通る程度に仕上げることで、旬ならではのみずみずしさと甘みが引き立ちます。

【写真】材料はこちら！

スパゲティのゆで汁を加えてしっかり乳化させるのがおいしさのポイント。アサリのだしとオイルが混ざり合い、深いコクが生まれます。

アサリは塩分があるため、仕上げの塩は味をみて、ひかえめに調整してください。春の香りを存分に楽しめる、満足感たっぷりのひと皿ですよ。

●新タマネギのボンゴレ

【材料（2人分）】

スパゲティ 160g

アサリ（砂抜きずみ） 200g

新タマネギ 1個（約200g）

ニンニク 1片

白ワイン 50mL

オリーブオイル 大さじ2

塩 適量

黒コショウ 少々

パセリ 適量



【つくり方】

（1） 新タマネギは縦半分に切り、繊維に沿って薄切りにする。ニンニクはみじん切りにする。

（2） 鍋に湯を沸かし、湯量の1％の塩（分量外）を加え、スパゲティを表示時間より1分短くゆでる。

（3） スパゲティをゆでている間に、フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて弱めの中火にかけ、香りが立ったら新タマネギを加える。透き通るまで2〜3分炒め、甘みを引き出す。

（4） アサリを加えてさっと炒め、白ワインを回し入れてフタをする。口が開いたらフタを取り、スパゲティのゆで汁を大さじ2加える。

（5） ゆであがったスパゲティを加え、全体を強めの中火で手早く絡める。水分が乳化して軽くとろみがついたら味をみて塩でととのえる。

（6） 器に盛り、黒コショウと刻んだパセリを散らしたら、完成です！