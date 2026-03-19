現地３月19日、韓国サッカー協会(KFA)とサプライヤーのナイキ社が、北中米ワールドカップで韓国代表が着用する新ホーム＆アウェーユニホームを同時発表した。ユニホーム専門サイト『Footy Headlines』によると、伝統の赤を基調とするホームユニに施されたダイナミックなグラフィックは、韓国の山岳風景を彷彿とさせ、国家シンボルである白虎を表現している。一方、パープルをベースにしたアウェーユニは、大きな花柄のグラフ