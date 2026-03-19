ある日の夜、大学生のAさん（女性）はいつものように自宅まで歩いていました。その日は履きなれないヒールのため、思わず転倒してしまいます。すると、どこからともなく見知らぬ男性が「大丈夫！？君がヒールを履いているから心配で、駅から付いてきたんだよ」と駆け寄ってきたのです。【写真】紛失していないのに…合鍵作った男が女性宅に侵入その手口に震える突然のことで驚くAさんに、男性は、「いつも駅のホームでAさんを見