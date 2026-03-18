記事のポイントデッドクールがベストセラーのミルクシリーズ第4弾「ミネラルミルク」を発売する。前作モチミルクはセフォラで3カ月分の在庫をわずか3日で完売する大ヒットとなった。ミルク系フレグランスはSNSのバイラル効果もあり、業界全体のトレンドとなっている。フレグランスブランドのデッドクール（Dedcool）は、ベストセラーであるミルクシリーズの第4弾となるミネラルミルク（Mineral Milk）を3月に発売する。ネクター、