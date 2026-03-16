サナエトークン発行元の公式サイトの画像。高市早苗首相のイラストを掲載していた著名人の名前を拝借するなどユーザーの関心を引きながら、実態が不明瞭な暗号資産は俗に「ミームコイン」と称される。乱高下の末に無価値同然に陥るトレンドが一般的にもかかわらず、買い手の投機心をくすぐるミームコインの得体の知れない実態と搾取の構図を解き明かす。【画像】騒動で問題視されているYouTubeチャンネルほか＊＊＊【首相から