悪いことをした猫に、飼い主が猫語でお説教してみたら…？完全に理解している猫のリアクションが笑えると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で76万再生を突破し、「この声にうちの猫が反応しましたwwww」「私の周りにいた猫たちが離れていったw」といった声があがりました。 【動画：猫になりきって『愛猫にお説教』してみた結果…想像以上の『リアクション』】 甘えん坊のおはぎちゃん♡ TikTokア