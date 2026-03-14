◇第6回WBC準々決勝米国5─3カナダ（2026年3月13日テキサス州ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は13日（日本時間14日）、カナダとの準々決勝で逃げ切り勝ち。3大会連続で準決勝に駒を進めた。打線は初回、先頭・ウィットが四球で出塁すると、1死からジャッジが左翼線二塁打で二、三塁に好機を拡大。続くシュワバーの一ゴロの間に三塁走者・ウィットが生還し先制点を奪