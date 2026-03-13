文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼3月13日配信号担当小宅世人アナウンサー アナウンサーになってから多くのスポーツ中継・取材に関わってきた中で、国際大会の舞台で仕事をすることが私の大きな目標でした。昨年広島から文化放送という新たな環境に飛び込んだのもその目標を叶えるため