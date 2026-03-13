13日、閣議後の会見において、フリーの記者が小野田紀美大臣に“挑発”ともとれる発言をした。【映像】フリー記者が挑発？した瞬間（実際の様子）フリーの記者は「南鳥島沖のレアアース引き上げについて、高市総理は総選挙中に『日本は、これから今の世代も次の世代もレアアースには困らない』と発言をして、これに対して朝日新聞が『根拠が薄く、誤解を招く。ミスリード』と指摘しています。所管大臣の受け止めをお伺いしたい