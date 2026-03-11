今年、TVアニメの初放送から55周年を迎える『ルパン三世』。モンキー・パンチ氏の生み出した国民的作品は、これまで幾度もアニメや実写ドラマ化、舞台化がなされてきたが、昨年、ついに新作歌舞伎「流白浪燦星」としてお披露目され人気を博した。その公演の第2弾が、3月5日（木）から新橋演舞場で公演されており、開幕に際して行われた記念トークショーに片岡愛之助さん、中村米吉さん、戸部和久さん（脚本・演出）に加えて、栗田