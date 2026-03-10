ESSEonlineに掲載された記事のなかから、3月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！服の数を厳選してすっきりさせると、自分にどの服が合うのかわかるようになってきます。服を45着まで減らしたという整理収納アドバイザーの原田さよさん（60代）は、厳選したなかに、リピート買いしているユニクロのアイテムがあると言います。今回はそんなとっておきのユニクロアイテム２つを教えてもらいました。※ 記事の初出は2025年3月