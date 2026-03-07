3月4日よりスターバックスコーヒーの「SAKURA2026」プロモーション第2弾がスタート。「これまでに見たことのないような新しい雰囲気なので、絶対に見逃せません」と話すのは、スタバをこよなく愛する食文化研究家のスギアカツキさん。ここでは、ブルーを基調とした斬新なデザインのグッズのなかから、スギさんのいちおしを紹介してもらいます。スタバの桜グッズ第2弾は「青い桜」桜グッズ第2弾グッズのテーマは、「SAKURA Twinkl