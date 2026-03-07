3月4日よりスターバックス コーヒーの「SAKURA2026」プロモーション第2弾がスタート。「これまでに見たことのないような新しい雰囲気なので、絶対に見逃せません」と話すのは、スタバをこよなく愛する食文化研究家のスギアカツキさん。ここでは、ブルーを基調とした斬新なデザインのグッズのなかから、スギさんのいちおしを紹介してもらいます。

スタバの桜グッズ第2弾は「青い桜」

桜グッズ第2弾グッズのテーマは、「SAKURA Twinkle Gently（サクラが優しく輝く）」。桜の舞う青空を思わせるブルーを基調に、シックでありながらきらめき感のあるグッズが勢ぞろいしています。

【実際の写真】圧巻！「スタバの桜シリーズ」歴代アイテムコレクション

キーワードは、「淡いブルー」、「軽やか」、「上品」。実際にグッズをひとつひとつ見ていくと、大人世代も使いやすい爽やかなデザインがデザインが多く、使うだけで春のみずみずしいエネルギーをもらえそうです。

ピンクとの相性もバツグン

ブルーテイストと言っても、ピンクとの相性はバツグンです。

たとえば毎シーズン大人気の、STANLEYの3WAYステンレスタンブラーの色味を見ていくと、第1弾はシャイニーピンクで今回の第2弾はシャイニーエアリーブルー。並べてみると両者が際立つような絶妙なブルー加減になっています。

いちおしは桜柄入りグリッターボトル

今回の第2弾はすべて目新しく、どれを買おうか迷ってしまいそうですが、私が選んだのは、「SAKURA2026ステンレスボトルグリッターエアリーブルー444ml」。理由はグリッターデザインの進化とボトルの軽さにあります。

グリッター塗装のボトルは毎回圧倒的な人気を集めてきた実績があり、今回は桜が青空に輝いているような世界観が表現されています。なんてすてきなのかと、即買いでした！

そしてこのボトル、容量444mlで重量が275gと超軽量。通常の真空二重構造ボトルは300g以上が定番なので、持ちあげたときに感動しました。しかもこの形状のボトルはスタバではたまにしか登場しないため、見かけたらラッキー。使い勝手がよく、スタイリッシュさが際立つ一品で、オンラインではすぐに完売してしまいました。

桜グッズはいくつあっても飽きない！

私は毎年桜グッズを少しずつ収集していますが、その魅力は何本あっても飽きないところにあります。これまでに購入したボトルやタンブラーを並べてみると、それだけで気分が上がりお花見が楽しみになってきました。なかでも今年の青い桜は個性が際立ち、購入してよかったとすでに大満足しています。

とても珍しいコレクションなので、気になるものがある方はお早めにチェックしてみてくださいね！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください