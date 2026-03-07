全国に250店舗以上を展開するホームセンター「カインズ」。最近少し離れたところにできたカインズに激ハマりしているというのは、元祖節約主婦として知られ、家事コツ情報を発信している若松美穂さん（50代）。そんな若松さんがつい「リピ買いした商品」を4つご紹介。おやつにちょうどよいビスケットや、野菜が25品目入っている濃厚ジュースなど、お気に入りをピックアップします。最近できた「カインズ」がお気に入りいつものお店