全国に250店舗以上を展開するホームセンター「カインズ」。最近少し離れたところにできたカインズに激ハマりしているというのは、元祖節約主婦として知られ、家事コツ情報を発信している若松美穂さん（50代）。そんな若松さんがつい「リピ買いした商品」を4つご紹介。おやつにちょうどよいビスケットや、野菜が25品目入っている濃厚ジュースなど、お気に入りをピックアップします。

最近できた「カインズ」がお気に入り

いつものお店での買い物は、どこになにが置いてあるのかわかっているので便利ですよね。忙しいときや疲れているときにもラクちん。ですが、いつも同じものしか手に取らないので、気づけばマンネリ化していることも。

【写真】五穀ビスケットのサイズ比較

そこで、余裕がある休日やデスクワークで運動不足気味の日は、少し遠出してでも珍しいお店や広い店舗に出かけています。発見と楽しみが見つかりますし、生活に潤いを感じています。

ここ最近のお気に入りは、少し離れたところに大きな店舗ができた「カインズ」。実際に行ってみてハマったものを紹介します。

1：おやつに「五穀ビスケット」がちょうどいい

カインズで目立つところに置いてあるのが、大容量のお菓子やつまみ類。その中でも、五穀ビスケットはわが家でとても人気です。

ポイントは3枚ずつの小分けになっているところ。小腹がすいたら少しずつ楽しむことができます。81歳の母も「おやつにちょうどいい量」だと満足しているようです。

ゴマの風味が効いていて、昭和世代は食べたら「あのお菓子と似た味がする！」と懐かしい感覚を味わうことができると思います。それがなにかは、食べたことがある人だけのお楽しみです。

じつはサイズ違いもあり、小さい方は10袋入りです。わが家では普段食べる分（小サイズ）と、災害用のキープ分（大サイズ）を多めに買ってあります。

・五穀ビスケット 3枚×10袋 ￥368

・お得用 五穀ビスケット 3枚×25袋入り ￥798

2：野菜25品目入り。「トマトジュース」が濃厚でおいしい

私がとくにハマっているのが、カインズのオリジナル商品「25品目の野菜ジュース（トマトミックスジュース）」。トマトの濃厚な風味が好きで、シンプルにおいしいです！

基本、ペットボトル飲料は800mLのものが多いなかで、この野菜ジュースは920mL入り。コップ1杯で1日350g分の野菜をとれるそうで、こちらも災害用に箱買いしています。

そして裏面を見ると、下記の25品目が入っているそう。並べてみるとすごい数ですし、ビーツやケールなど、それほど頻繁には食べない野菜も入っていておトク感もあります。

＜ジュースに入っている野菜一覧＞

トマト・ニンジン・ホウレンソウ・セロリ・カボチャ・アスパラガス・キャベツ・ピーマン・ブロッコリー・カリフラワー・レタス・大根・ヨモギ・コマツナ・ビーツ・ケール・チンゲンサイ・タマネギ・パセリ・ラディッシュ・クレソン・サツマイモ・ニンニク・ショウガ・アシタバ

わが家ではビールと半々に割って、レッドアイ風にして楽しんでいます。

・25品目の野菜ジュース920g ￥258

・【ケース販売】25品目の野菜ジュース 920g×12本 ￥3080

3：150円未満の「お手頃ラップ」

もうひとつ、リーズナブルな価格で購入できるのがラップです。私がよく使っている15cm幅×50mのミニサイズが150円未満、つめ替え用22cm幅×50mのラップも同じ金額です。ほぼ毎日使うものだからこそ、このコスパの高さはありがたいと感じます。

・ピタッと貼り付く食品ラップ 15cm×50m ￥148

・ピタッと貼り付く食品ラップ詰め替え用 22cm×50m ￥148

4：アニマル柄がかわいい！「キッチン用スポンジ」

そして、自分だけの楽しみに買ったのは、動物型のスポンジです。洗い物でキッチンに立つたびに目にするので、かわいいデザインを選んでみました。

3層構造で抗菌加工も施されているので、使い勝手も申し分なし。豚さんや猫ちゃんのデザインにも癒やされています。

・抗菌ソフトスポンジ ねこ 3個組 ￥298

・抗菌ソフトスポンジ ぶた 3個組 ￥298

お休みの日にまたカインズに行って、すてきなアイテムを探してみようと思っています。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください