去年の東京都内の落とし物の届け出が過去最多となり、このうち現金が45億円を超えたことが分かった。警視庁によると、去年1年間の都内の落とし物の受理件数は453万8244件で、1940年に統計を取り始めて以来最も多くなった。落とし物の受理が最も多かったのは東京空港署（12万8892件）で、次いで立川署（12万2597件）、新宿署（10万839件）だった。品目別に見ると、最も多い“落とし物”はクレジットカード・キャッシュカード・運転