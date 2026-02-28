引っ越したばかりだと、NHKから何も届かないこともあります。通知が届かないと、「このまま払わなくても大丈夫だろうか」と不安になる人もいるでしょう。 この場合、最初に押さえたいのは通知の有無ではなく、「契約が必要な状態かどうか」と「放置すると後で負担が増える可能性があるか」です。 本記事では、未契約のままで問題になるケースや後からの請求が起きる仕組み、そして損をしにくい動き方を整理します