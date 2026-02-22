アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第4話が22日、放送された。大人気キャラ・森亜るるかが登場し、アイスを食べながら前回と同じく第一声は「うん」だった。なお、Xでは「るるかちゃん」のワードがトレンド入りした。【画像】可愛い！森亜るるかが食べた今回のアイス第4話「ドキドキ！初めての依頼！」は、探偵事務所を開いた