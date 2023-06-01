トランプ米大統領（AP＝共同）と中国の習近平国家主席（タス＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は20日、トランプ米大統領が3月31日から4月2日の日程で中国を訪問すると伝えた。ホワイトハウス高官が明らかにしたという。習近平国家主席と会談する方向で調整している。実現すればトランプ氏の2期目就任後、初の訪中。貿易摩擦や米国による台湾への武器売却について協議するとみられる。トランプ政権が台湾への追加の武器売