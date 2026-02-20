日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。日常に紛れ込んだひとりの男が各地でもたらす災いを描く！＊＊＊『災劇場版』評点：★3.5点（5点満点）©WOWOWユニークで印象深いロケーションの数々6話のドラマを再構成して一本の映画にしたということだが、映画にするにあたってある種の叙述トリックが採用されており、そのため映画版が初見だと、少なくとも