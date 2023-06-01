３月に行われるＷＢＣを国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」は１８日、都内で合同インタビューに応じた。日本戦のパブリックビューイング（ＰＶ）は全国約１５０か所で実施予定だ。全３０選手にゆかりのある３０か所で開催すると１月に発表していたが、新たに全国各地の商業施設なども加えた。詳細は後日発表される。同社コンテンツ部門のバイスプレジデントを務める坂本和隆氏は「家だけではなく、街