「彼女は、何か大きな嘘をついています」 参考：『リブート』鈴木亮平は一体“何人”を演じ分けているのか？第3話までの疑問を徹底考察 2月15日放送の『リブート』（TBS系）では、リブートの種明かしがされた。 麻友（黒木メイサ）から、儀堂歩ではなく早瀬陸であることを見破られた早瀬（鈴木亮平）。儀堂（鈴木亮平）の居場所を聞かれた早瀬は、儀堂を埋めた山中に向かう。しかし、そこにあったのは