刷新されたデザインに反響集まる！街を走るクルマを眺めていると、最近は「移動のための道具」以上の役割を担うモデルが増えてきたと感じます。家族の時間を支えたり、仕事の顔として使われたりと、用途は実にさまざまです。そんな中で、中国市場で独自のポジションを築いてきたのがホンダの高級ミニバン「エリシオン」です。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「新型エリシオン」の姿です！画像を見る！（30枚以上）その