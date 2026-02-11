全国のセブン-イレブンでは、人気の「セブンカフェ スムージー」から、「粒ザクッ！ベリーショコラスムージー」が、2026年2月10日から数量限定で順次発売中です。チョコレートの芳醇な香りといちごのフレッシュな酸味明治のチョコレートブランド「THE Cacao PROFESSIONALS」のチョコレートと、甘酸っぱいいちごを組み合わせ、ザクッとした食感を楽しめる1杯に仕上げています。チョコレートの芳醇な香りやコク深い余韻と、いちごの