【セブン】いちごチョコスムージーが数量限定で登場。ザクザク食感が楽しい

全国のセブン-イレブンでは、人気の「セブンカフェ スムージー」から、「粒ザクッ！ベリーショコラスムージー」が、2026年2月10日から数量限定で順次発売中です。

チョコレートの芳醇な香りといちごのフレッシュな酸味

明治のチョコレートブランド「THE Cacao PROFESSIONALS」のチョコレートと、甘酸っぱいいちごを組み合わせ、ザクッとした食感を楽しめる1杯に仕上げています。チョコレートの芳醇な香りやコク深い余韻と、いちごの酸味が重なり合うデザートのような味わいです。

「セブンカフェ スムージー」は、食材を急速凍結させることで、食材へのダメージを減らしておいしさとみずみずしさを閉じ込めています。氷ではなくピューレなどを独自技術で凍らせてキューブに加工し、冷たさとともに素材のおいしさを楽しめます。

「粒ザクッ！ベリーショコラスムージー」は、チョコレートといちごのザクザク食感がほどよく残るようミキシングにもこだわったといいます。

価格は400円。

店舗によって価格が異なる場合や、一部取り扱いがない商品や商品名および規格が異なる場合があります。予定数が終了または諸般の事情により、店舗での取り扱いがなくなる場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部