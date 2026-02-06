トヨタ自動車は６日、東京都内で記者会見を開き、佐藤恒治社長（５６）が４月１日付で副会長に就き、後任社長に近健太・執行役員（５７）が昇格する人事を発表した。佐藤氏は会見で、「最適なトヨタと産業の未来のためには、経営陣のフォーメーションチェンジが必要だと判断した」と説明。「今の日本自動車工業会（自工会）の活動と、トヨタの執行職の責任者としての仕事を両方フルスイングでやれるだろうかと自問自答していた