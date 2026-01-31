自宅で行われた「大人の全力電車ごっこ」の動画がXで話題になっている。【動画】発車シーンを自宅で再現！大人の全力電車ごっこがすごすぎる動画にはテレビと畳とコタツのある普通の和室が映っているが、障子と重ねるように設置されているのは、なんと本物の電車のドア。男性3人が出演しているのだが、なぜか出発間際に電光掲示板を確認する人、出発の揺れでふらつく人、ドアが閉まる前にサッと乗り込む人など「あーこんな人いる！