コーエーテクモ、バレンタインデー・ホワイトデーの”贈り物”辞退オリコンニュース

コーエーテクモ バレンタインデー・ホワイトデーの「贈り物」を辞退

  • コーエーテクモは30日、バレンタインデーなどの贈り物辞退を発表した
  • 「とてもありがたく、あらためて感謝いたします」と紹介
  • 受け取り対応が難しい点や安全への影響を考慮し、辞退するとした
