株式会社ロゴスコーポレーションが展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、自動送風機能を搭載した、高火力ストーブと無煙BBQグリルの2役を1台で楽しめる暖房グリル「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」を、2026年1月29日(木)より発売する。■ストーブとBBQグリルの2役を1台で楽しめる本アイテムは、自動送風機能を搭載した、ストーブとBBQグリルの2役を1台で楽しめる暖房グリルだ。自動送風機能により、炭の