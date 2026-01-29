高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
株式会社ロゴスコーポレーションが展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、自動送風機能を搭載した、高火力ストーブと無煙BBQグリルの2役を1台で楽しめる暖房グリル「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」を、2026年1月29日(木)より発売する。
■ストーブとBBQグリルの2役を1台で楽しめる
本アイテムは、自動送風機能を搭載した、ストーブとBBQグリルの2役を1台で楽しめる暖房グリルだ。自動送風機能により、炭の下から効率よく風を送り込むことで燃焼を促進し、安定した高火力を生み出す。
焼網と炭の間に付属のボウルを挟むことで、BBQグリルとして使用できる。また、食材の油などが炭に付着しない構造のため、煙を抑えながら調理ができる。周囲を気にせずベランダや庭でも気軽にBBQを楽しめ、別売りの「アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル 13070-BC」との相性も良く、本体が熱くなりにくいため卓上での使用も可能だ。燃料には、別売りの「エコココロゴス・ダッチチャコール」がおすすめだ。ライターで簡単に着火できるため、準備に時間をかけることなく、すぐにBBQが楽しめる。
BBQを楽しんだ後は、ボウルを取り外すだけでストーブとしても活躍する。送風と炭を組み合わせた構造のため暖房性能にも優れており、冷え込みやすい朝晩や寒い季節のキャンプでも周囲を素早くあたためる。チャコールストーブのため、BBQに使用する炭のほかに薪を用意する必要がなく、アウトドアシーンにおける防寒対策としても頼もしい存在だ。
さらに、送風機能はダイヤル操作で風量調節が可能なため、調理時は強火、暖房時は安定運転など、シーンに合わせた火力コントロールが行える。電源は単三アルカリ乾電池とUSBの両方に対応しており、モバイルバッテリーからも給電でき、電源環境を選ばずアウトドアでも柔軟に使用できる。
また、火床の各パーツは簡単に取り外しができるため、使用後のお手入れもスムーズなほか、取手付きで持ち運びもラクラクだ。
無煙BBQと暖房を1台で楽しめる「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」を、秋冬のキャンプやご家庭でのBBQなど、様々なアウトドアシーンにて活用できる。
＜詳細情報＞
製品名 ： LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）
価格 ： 1万9,800円（税込）
総重量 ：（約）2.7kg
サイズ ：
［本体］（約）直径26×高さ20cm
［火床内寸］（約）直径11×深さ8.5cm
［焼網］（約）直径24cm
作動時間 ：
［乾電池使用時］（約）強/40時間、弱/60時間
電源 ： USB、単三アルカリ乾電池×4pcs
入力電圧/電流 ：［USB］5V 0.12A
構成 ： 本体、火床、火床ふた、焼網、ストーブ用火床スタンド、BBQ用火床スタンド、BBQ用ステンレスボウル
主素材 ： スチール、ステンレス、アルミ、ABS
■LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）
