元でんぱ組.incの古川未鈴（39）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。ゲームセンターで痴漢などの被害に遭った過去についてつづった。ゲーマーとしても知られる古川は「当時、ゲーセンでデラの『ガニメデ』というボス曲にハードクリアマークつけたく頑張っていた時。1番難しい部分超えれそうな時、おしりをサッと触られて『！？』となったけど」と、音楽ゲーム「beatmania IIDX」をプレイしていた際に痴漢被害に遭ったことを明か