TikTokが2026年の消費者行動やトレンド予測をまとめた「TikTok Next 2026」を発表しました。レポートでは、従来の「過度に美化した幻想的な演出」から、リアルな体験やコミュニティとのつながりなどが重要視されていく「現実への回帰」がキーワードとして浮上しています。TikTok Next 2026 Trend Report: Top Trends & Forecasthttps://ads.tiktok.com/business/en/nextTikTokのトレンドレポートによると、長年にわたり「#roma