自民党の高市早苗総理が１９日、会見を開き、２３日の衆院解散を表明した。自身が総理でいいのかどうか、主権者である国民に決めてもらうと発言し、ネットでは「ローランド解散」などと話題になっている。高市総理は会見で「高市早苗が首相でよいのかどうか。今。主権者たる国民の皆様に決めていただくしかないと考えた」と、解散理由を説明。「私も首相としての進退をかける。高市早苗に国家経営を託していただけるのか、国民