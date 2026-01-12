◇ドイツ１部ボルシアＭＧ４―０アウクスブルク（１１日・ボルシアパルク）ドイツ１部ボルシアＭＧのＤＦ高井幸大（２１）が、１１日のアウクスブルク戦でデビューを果たした。高井は４点リードの後半２７分、途中出場で３バックの一角として出場し、川崎時代の昨年７月５日鹿島戦以来となる公式戦出場となった。１９２センチの高さとスピードを武器に、日本代表でも昨年３月のアジア最終予選ではスタメン出場の機会を増やし