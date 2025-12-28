日本三大奇祭の一つ「西大寺会陽」で知られる、岡山市東部・西大寺にある岡山学芸館。12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に出場し、初戦は12月31日の2回戦、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで神奈川代表・日大藤沢と対戦する、岡山学芸館の応援したい5つのポイントを紹介します。1.オリンピック選手に、人気お笑いコンビのあの人も岡山学芸館は「世界で活躍できる立派な日本人」の育成を教育理念に掲げ、私