プレッピーテイストのトレンドから、ロゴ入りアイテムの人気が続いている模様。とはいえ、ミドル世代では「カジュアルなアイテムは苦手……」という人も。そんな人でも取り入れやすそうな「ロゴトップス」を【しまむら】で発見！ 今回注目したアイテムは、大人コーデになじむ優しいくすみカラーのスウェット。きれいめボトムとも好相性でこなれたムードに導いてくれそう。苦手意識がある大人世代は、まず