大分市出身で読売ジャイアンツの甲斐拓也選手が別府市の宿泊施設でトークショーを行い、新天地での挑戦を振り返りました。 【写真を見る】巨人・甲斐拓也がトークショー“髪を伸ばし続ける理由”とFA移籍の裏側苦悩と決意を語る なぜ“ロン毛”？ 甲斐拓也選手(33)は、今年FAで読売ジャイアンツに移籍し、長年ホークスでともにプレーし、親交のある福田秀平選手(36)とトークショ