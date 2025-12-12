²óÅ¾¼÷»Ê¡Ê¤º¤·¡Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤È¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÝFINAL SEASON¡Ý¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ëè½µÅÚÍË¸á¸å5»þ30Ê¬¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè2ÃÆ¤¬12·î12Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥ë¥Á¥·¡¼¥È¤ÎÁ´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª°ìµó¡¢¸ø³«¡ª2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Î²ñ·×¤´¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥·¡¼¥È¡ÊB5¥µ¥¤¥º