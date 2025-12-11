本社で社外スタッフ男性が死亡 テレビ朝日「心よりお悔やみ」とコメントFNNプライムオンライン

本社で社外スタッフ男性が死亡 テレビ朝日「心よりお悔やみ」とコメント

  • 10日夜、「テレビ朝日の建物の上から人が落ちた」と通行人から通報があった
  • 本社から20代〜30代ぐらいの男性が転落し、その場で死亡が確認されたという
  • 男性は社外スタッフで、テレ朝は「心よりお悔やみ申し上げます」としている
