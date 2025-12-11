ニューストップ > 国内ニュース > 本社で社外スタッフ男性が死亡 テレビ朝日「心よりお悔やみ」とコメ… テレビ朝日 死亡事故 国内の事件・事故 FNNプライムオンライン 本社で社外スタッフ男性が死亡 テレビ朝日「心よりお悔やみ」とコメント 2025年12月11日 6時21分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10日夜、「テレビ朝日の建物の上から人が落ちた」と通行人から通報があった 本社から20代〜30代ぐらいの男性が転落し、その場で死亡が確認されたという 男性は社外スタッフで、テレ朝は「心よりお悔やみ申し上げます」としている 記事を読む おすすめ記事 夢のマイホーム建たぬまま...住宅メーカーが"突然破産" 残ったのは2000万円超のローン返済「生活が成り立たない。想像を絶するつらさ」 2025年12月10日 11時10分 「日本を応援するやつはくたばれ」中国で卓球・張本智和選手を襲った暴言 「許されない｣水谷隼さん怒る 2025年12月10日 11時45分 【サッカーW杯】日本代表は「死の組」入り、中国メディア分析...勝利保証されず「グループ3位も危うい」 2025年12月9日 11時55分 【速報】グリコの「ポッキー」など約600万個を自主回収 「味がいつもと違う」と消費者が指摘 原因はカカオ豆と一緒に保管されていた香辛料 2025年12月8日 17時5分 テレ朝本社から社外スタッフの男性が転落し死亡 テレビ朝日がコメント 通行人の男性巻き込まれ軽傷 2025年12月11日 6時21分