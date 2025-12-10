【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は9日、米動画配信大手ネットフリックスが米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）を買収する計画を巡り、米国内の利用者が西部カリフォルニア州北部地区の連邦地裁に差し止めを求める訴訟を起こしたと報じた。買収により動画配信市場の競争が弱まり、値上げやサービス低下で利用者が不利益を受ける恐れがあると主張している。訴えたのは、WBDの「HBOマックス」加