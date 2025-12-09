2025年12月6日、韓国メディア・韓国経済は日本を旅行する中国人観光客が減少していることを受け、韓国のネットコミュニティー上で「今なら日本旅行が快適にできそうだ」との声が広がっていると報じた。記事によると、日中関係の悪化を背景に、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけたことで、中国人訪日客が大幅に減少。大阪や京都などの主要観光地ではホテル予約のキャンセルが相次いでいる。この状況を受け、韓国のオンラインコ