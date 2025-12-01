ハイアール ジャパン セールス株式会社が2022年に 実施した調査によると、コロナ禍以前に比べて“パンパンの冷凍庫”に悩む家庭は7割以上に増加し、約9割が「冷凍スペースが足りない」と回答している。近年の家電トレンドとして、冷蔵よりも“冷凍”を重視した大容量冷凍庫付き冷蔵庫の需要が顕著になっている。背景には、共働き世帯の増加、物価高に伴うまとめ買い需要、そして食品ロス削減の意識の高まりにより、家庭内での冷凍