Ｊ２で７位の磐田は２５日、最終戦となる２９日のアウェー鳥栖戦に向け、静岡・磐田市内で調整した。プレーオフ（ＰＯ）圏内の６位・仙台と勝ち点１差、５位・大宮と２差で迎える最終節。逆転での進出を果たすには、引き分けでも得失点を考慮した上で、可能性はあるものの、勝利が“絶対条件”となる。元日本代表のＧＫ川島永嗣（４２）は「自分たちがやれるという自信はあるので、それを信じて最後までプレーしたい」と力強く意