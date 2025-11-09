11月6日、木村拓哉と工藤静香の長女としても知られるフルート奏者・Cocomiに熱愛報道が浮上した。スクープした『週刊文春』によると、お相手は男子バレーボール日本代表の小川智大（サントリーサンバーズ大阪）。Cocomiは過去、インスタグラムの配信で「理想の結婚相手」に言及していたこともあり、バレーファン以外のネットユーザーからも小川に注目が集まった。【写真】「おもしれー男」Cocomiとの真剣交際が報じられた男子バ