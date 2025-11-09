中国サイバー空間研究院の主導で編さんされた青書『中国インターネット発展報告2025』および『世界インターネット発展報告2025』が11月8日、2025年世界インターネット大会烏鎮サミットで正式に発表されました。同青書は2017年以降、9年連続で世界に向けて発表されており、世界インターネット大会における重要な理論および実践の研究成果として、インターネット発展の新たな進展と成果を示し、国内外から大きな注目を集めています。