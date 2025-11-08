ボクシングＷＢＯアジア・パシフィック・バンタム級王者の坪井智也（帝拳）が７日に自身のＳＮＳを更新。インスタグラムには「護摩業最高だった。いつもサポートして下さる長野県上田市の皆様繋げて下さったお兄さんありがとうございました。人生全力で楽しむ」とし、法衣姿の写真を投稿した。法衣姿の４人は坪井の左に今季限りで現役を引退した元中日の中田翔氏、右にはＢＤ出身でＲＩＺＩＮで活躍する冨澤大智、さらに右に